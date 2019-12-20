«Это рекорд»: На Львовском балконе нашли 1 700 летучих мышей в спячке

На балконе в одной из квартир Львова нашли 1 700 летучих мышей в состоянии зимней спячки.

Об этом сообщил сотрудник Института экологии Карпат Национальной академии наук Украины Андрей-Тарас Башта на своей странице в Facebook.

По его словам, хозяева квартиры настойчиво просили забрать мышей. Башта отлавливал их почти четыре часа. Так как во Львове сейчас тепло, мышей отпустили на свободу.

«1 700 летучих мышей с одного балкона во Львове. Без сомнений, это рекорд как минимум для Украины», — написал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что николаевцев призвали не трогать летучих мышей, впавших в спячку. До этого на балконе киевлянина по ошибке поселилась колония из 120 летучих мышей.