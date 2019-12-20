Кабмин запретил залы игровых автоматов под видом государственных лотерей – за ночь закрыли более 150 заведений

Кабинет Министров Украины в пятницу, 20 декабря, на внеочередном заседании исключил возможное распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Ночью уже закрыли более 150 заведений по Украине и изъяли оборудование на 46 миллионов гривен.

«В Украине работает только три оператора государственных лотерей. Однако это не мешает десяткам сотен заведений по всей стране осуществлять игорную деятельность, запрещенную законом, прикрываясь лотереями. Как это работает? Эти учреждения заключают с операторами гослотерей договоры на распространение. Прикрываются этими договорами, однако на территории заведения устанавливают «игровые автоматы», которые запрещены законом. Мы эти схемы прекращаем», - сказал Премьер-министр Алексей Гончарук.

Поэтому в лицензионных условиях Правительство отменило возможность для операторов заключать договоры на распространение.

Председатель Правительства дал поручение Нацполиции с 20 декабря дня начать массовую проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственной фискальной службе Украины организовать проверки лицензий всех так называемых «государственных лотерей».

«Каждый день огромное количество людей страдает от существования этих игровых автоматов, это каждый день поломанные семьи и судьбы людей. Мы хотим защитить людей, которые являются зависимыми», - сказал глава правительства.

Отметим, что на заседании Верховной Рады 19 декабря нардепы не поддержали за основу разработанный профильным комитетом законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса и отправили его на доработку. В частности, за направление проект на доработку проголосовали 243 нардепа. При этом его принятие в первом чтении поддержали лишь 213 парламентариев.