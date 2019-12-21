В США зарегистрировали 2,5 тысячи случаев заболеваний из-за вейпинга

Во всех штатах США подтвердили 2 506 случаев заболеваний легких, связанных с вейпингом.

Об этом пишет theБабель, ссылаясь на данные американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Чаще всего, по мнению американских врачей, от вейпинга страдают молодые мужчины — 67% от общего числа заболевших составляют мужчины, 78% заболевших моложе 35 лет. У многих из них обнаружили в легочной жидкости ацетат витамина Е, который используется в ароматизированных смесях.

Около 80% заболевших использовали ароматические смеси для вейпинга, в том числе с содержанием марихуаны, 56% курили смеси, содержащие никотин. Всего в США от тяжелых респираторных заболеваний, связанных с вейпингом, скончались 47 человек.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 октября 2019 года в США от влияния электронных сигарет погибли 33 человека.