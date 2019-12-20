В Украине за пять лет осудили почти 10 тысяч военнослужащих

На протяжении 5 лет в Украине было осуждено почти 10 тысяч военнослужащих. Из тех, кого приговорили к лишению свободы, 359 - участники боевых действий на Донбассе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный военный прокурор Виктор Чумак.

По его данным, в целом на протяжении 5 лет судебные приговоры были объявлены около 9,7 тысяч военным. Почти 2 тысячи военных были осуждены к лишению свободы, в частности, 359 участников войны на Донбассе.

«За прошедшие 5 лет было осуждено около 9,7 тысяч военнослужащих. К реальному лишению свободы осуждены около 1,7 тысячи человек, из которых лишь 359 являются участниками АТО (ООС)», - рассказал Чумак.

Ранее сообщалось, что суд дал условный срок николаевскому морпеху, который избил сослуживца за отказ вымыть чужую посуду.