Главный подозреваемый в убийстве Шеремета подал в суд на Зеленского, Авакова, Рябошапку и Коваля

Об этом в комментарии Hromadske завил новый адвокат Антоненко Святослав Жерновников.

Он отметил, что иск касается нарушения презумпции невиновности, защите чести и достоинства.

«Иск (подали — ред.) в Печерский суд из-за того, что его (Антоненко — ред.) назвали преступником. Называли, его фото показывали. Кто может называть его преступником, если еще идут суды? Это нарушение презумпции невиновности», — сказал адвокат.

Напомним, что 12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов громкого дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутствовало руководство МВД, а также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.

По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. По версии следствия, Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.

13 декабря суд отправил Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест, а Юлию Кузьменко - взял под стражу. После полуночи, ночью 14 декабря, суд арестовал главного подозреваемого в деле - Андрея Антоненко.

Позже стало известно, что подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffamaster) отказался давать показания следователю. В полиции рассказали, как он перед обыском просил родственника спрятать мину.