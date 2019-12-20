В Одессе НАБУ проводит обыски офисе телеканала «Думская»

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в Одессе, в том числе по адресу Канатная 10, где расположена ТРК «Думская».

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следственные действия санкционированы, осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар 13 (Одесса) в пользу ООО «Шаг вперед».

Целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК «Думская», является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар 13. Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная 10 из-за того, что СМИ и ООО «Шаг вперед» имели одних и тех же бенефициарных владельцев.

«Подчеркиваем, следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов», – отметили в бюро.

Предварительная правовая квалификация – часть 2 статьи 364 Уголовного Кодекса Украины.

В свою очередь, в «Думской» заявили, что их журналистов не пускают на рабочее место, и работа телеканала полностью заблокирована на данный момент. Впустили в здание их только после 12 часов дня.

Нардеп Алексей Гончаренко считает, что это может быть связано с тем, что он поднял в Раде вопрос о том, что главу НАБУ внесли в реестр коррупционеров. Владельцем телеканала является его товарищ – замглавы облячейки «ЕС» Михаил Шмушкович.

«Пару дней назад Сытника признали коррупционером. Я поднял этот вопрос в Раде и требовал его увольнения. В ответ НАБУ пришло с обыском на телеканал, которым владеет мой друг и заместитель в областной ячейке Европейской Солидарности Михаил Шмушкович. Совпадение? Не думаю. Сытник, выслужиться перед Зеленским не удастся! Мы сделаем все, чтобы тебя уволили. Коррупционер не может возглавлять антикоррупционные органы».

Отметим, что Шмушкович с 2005 по 2014 год был членом «Партии регионов». 12 сентября 2014 года он был избран первым заместителем председателя Одесского областного совета. С 23 декабря 2014 года по 12 ноября 2015 года занимал должность председателя Одесского областного совета.

Также отметим, что ранее НАБУ обратилось в Высший антикоррупционный суд с ходатайством о наложении ареста на дачу Маразли, собственниками которой являются фирмы «Бульвар 1906» и «Шаг Вперед». Арест был наложен на весь комплекс нежилых помещений по причине проведения оценочной стоимости ремонта и оснащения зданий на Лидерсовском бульваре, 13 еще до завершения ремонтных работ. То есть экспертом проводилась оценка ремонта задним числом. Впоследствии ремонт арендованного у Одесского облсовета имущества стал основанием для выкупа комплекса исторических зданий, в том числе памятника архитектуры дачи Маразли, компанией Шмушковича-Гончаренко без конкурса.

Первоначальным бенефициаром фирмы «Бульвар 1906» были фирма «Шаг Вперед» и Михаил Шмушкович. После того, как комплекс зданий, в который входит и дача Маразли, отошел в собственность компании «Шаг Вперед», Одесский горсовет передал под ним земельный участок в аренду ООО «Бульвар 1906». Позже и часть зданий переоформили на «Бульвар 1906».

Под дачей Маразли на Лидерсовском бульваре подразумевается комплекс зданий, в который входит сам летний домик четы Маразли, особняк Андреевского и еще восемь различных построек.

Из всего комплекса зданий памятником архитектуры является только здание под литерой А (корпус №1). В нем и проживало семейство мецената и градоначальника Одессы Григория Маразли.

Саму дачу Маразли компания Алексея Гончаренко и Михаила Шмушковича выкупила у облсовета примерно за $ 455 000 в конце 2018 года или за $ 570 за 1 кв. метр.

Через девять месяцев после приватизации особняк был выставлен на продажу по рыночной цене – $ 1 200 000 или по $ 1500 за 1 кв. метр.