Николаевский бизнесмен Чайка в составе правительственной делегации посетил Японию – обсуждали и строительство моста через Южный Буг

Николаевский бизнесмен, глава общественной организации «Миколаїв – єдина родина» Владислав Чайка в составе украинской правительственной делегации посетил VIII совместное заседание Координационного совета по вопросам экономического сотрудничества, который проходил в Японии.

Об этом сообщают на странице Владислава Чайки в Facebook.

В составе делегации были министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов вместе со своим заместителями Тарасом Качкой и Сергеем Николайчуком, чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Японии Игорь Харченко, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, заместитель министра инфраструктуры Украины Наталья Форсюк, директор департамента международного сотрудничества в сфере экономики, торговли и сельского хозяйства Минэкономики Украины Алексей Рожков.

Работа проходила вместе с японской федерацией бизнеса «Кэйданрэн».

Сам Владислав Чайка участвовал в переговорах с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA) по вопросу реализации проекта «Строительство мостового перехода через реку Южный Буг в Николаеве», встретился с представителями частного бизнеса Японии, а также посетил мусороперерабатывающий завод, где изучил опыт Японии в утилизации отходов.

Во время проведения заседания Координационного совета Владислав Чайка провел встречу с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и ряда финансово-промышленных групп Японии, где обсудил возможность реализации проекта строительства мостового перехода через реку Южный Буг.

18 декабря Владислав Чайка (руководитель общественной организации «Миколаїв-едина родина») побывал на мусоросжигающем заводе в Токио. Уникальность завода в том, что он находится прямо возле жилых кварталов города. Однако высокий уровень экологической безопасности, который внедрен на этом предприятии, не создает проблем жителям японской столицы. Благодаря высоким технологиям мусор не просто сжигают, но и получают дополнительно электроэнергию и тепло. Все это стало возможным благодаря внедрению системы раздельного сбора мусора. Завод способен перерабатывать 700 тонн мусора в сутки. Сам Чайка, комментируя увиденное, сказал, что к такому подходу надо стремиться.

« На первый взгляд кажется, что это нереально, но на самом деле все просто. Японцы работают очень системно, все продумано. Начиная от сбора мусора, его вывоза, утилизации, использования вторичного сырья. Вот к этому и надо стремиться», - сказал Чайка.

Ранее сообщалось, что в Николаевском городском совете за последние 10 лет рассмотрели более 30 коммерческих предложений по строительству в городе мусороперерабатывающего завода, но ни один не выбрали.

Также стало известно, что завод не могут построить, так как мэрия не выделила под него землю.

Стоит отметить, что в НАБУ по заявлению нардепа открыли производство на мэра Николаева за меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода. Речь идет о подписании меморандума с «Вейст ту Энерджи Корп.».

В марте 2019 года, Александр Сенкевич отметил, что на территории города нет мусороперерабатывающего завода не только из-за отсутствия места, но и инвесторов-мошенников, которые не готовы вкладываться.

В частности, мэр Александр Сенкевич заявлял, что любые инвестиции в строительство сортировочной линии будут глупыми, так как это обяжет власть на какое-то время отказаться от строительства мусороперерабатывающего завода.

Как известно, 13 августа в Николаевской мэрии подписали меморандум о строительстве сортировочной линии и комплекса по сбору биогаза на полигоне ТБО.

Однако, несмотря на подписанный меморандум, к строительству сортировочной линии не приступили, и мэр Александр Сенкевич сообщил, что это связано с различными жалобами касательно того, что меморандум был подписан без проведения конкурсу, поэтому он поставил задачу новому директору КП «Николаевкоммунтранс» Андрею Вецало провести инвестиционный конкурс и определить победителя.

При этом, 26 ноября, в Николаевском городском совете очередная компания озвучила намерения построить для Николаева завод по переработке мусора.