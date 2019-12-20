Для высвобождаемых работников Николаевский областной центр занятости запустил электронное информационное окно

В течение 2019 года работодатели проинформировали Николаевскую областную службу занятости о запланированном высвобождении почти 7500 человек. Из них 377 человек обратились в службу занятости за помощью в поиске работы и на сегодняшний день каждый шестой человек уже трудоустроился.

Об этом рассказал директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

«В первую очередь работодатель, который высвобождает работников, должен позаботиться об их дальнейшей занятости - в частности предложить другое рабочее место, если таковое имеется. В случаях, когда нет альтернативы дальнейшего трудоустройства или человек не соглашается на другие предложения, помогает служба занятости искать новую работу. Как только работодатель подает отчет о запланированном высвобождении работников, специалисты службы занятости сразу оказывают консультационные услуги обеим сторонам», - отметил руководитель ОЦЗ.

Для более удобного получения информации Николаевский областной центр занятости запустил электронный сервис – Информационное окно высвобождаемого работника. Это своеобразный путеводитель каждого, кто ищет или планирует искать новую работу. Здесь можно быстро узнать об услугах службы занятости и программу поддержки, возможности переобучения и повышения квалификации, найти полезные инструкции и ссылки, пройти тестирование.