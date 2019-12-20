Для высвобождаемых работников Николаевский областной центр занятости запустил электронное информационное окно

В течение 2019 года работодатели проинформировали Николаевскую областную службу занятости о запланированном высвобождении почти 7500 человек. Из них 377 человек обратились в службу занятости за помощью в поиске работы и на сегодняшний день каждый шестой человек уже трудоустроился.
Об этом рассказал директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.
«В первую очередь работодатель, который высвобождает работников, должен позаботиться об их дальнейшей занятости - в частности предложить другое рабочее место, если таковое имеется. В случаях, когда нет альтернативы дальнейшего трудоустройства или человек не соглашается на другие предложения, помогает служба занятости искать новую работу. Как только работодатель подает отчет о запланированном высвобождении работников, специалисты службы занятости сразу оказывают консультационные услуги обеим сторонам», - отметил руководитель ОЦЗ.
Для более удобного получения информации Николаевский областной центр занятости запустил электронный сервис – Информационное окно высвобождаемого работника. Это своеобразный путеводитель каждого, кто ищет или планирует искать новую работу. Здесь можно быстро узнать об услугах службы занятости и программу поддержки, возможности переобучения и повышения квалификации, найти полезные инструкции и ссылки, пройти тестирование.
«Наши специалисты приходят на предприятия, в организации и учреждения, где планируется высвобождение, и общаются с работниками об их планах, информируют о возможностях службы занятости в содействии трудоустройству. Учитывая тот факт, что все больше людей лучше воспринимает информацию в электронном виде, мы разработали информационное окно для высвобождаемых работников, чтобы каждый желающий мог расширить свои возможности в профессиональной самореализации», - подчеркнул Дмитрий Оборонько.