Во время ремонта моста в Станице Луганской могли украсть 10 миллионов гривен, - прокуратура

В Луганской области заподозрили хищения при капитальном ремонте моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

По материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской ОГА сотрудники коммерческой структуры планировали похитить бюджетные средства, выделенные на ремонт объектов инфраструктуры.

Упомянутая фирма с привлечением субподрядной организации провела работы по капитальному ремонту моста, объемы и стоимость которых значительно завышены. Предварительно установлено, что злоумышленники планировали присвоить более 10 миллионов гривен.

Полиция 19 декабря провела ряд обысков по месту нахождения фигурантов, заказчика и подрядных организаций, изъяла документы о ремонте моста. Открыты уголовные производства по части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») и части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия, судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба.

Напомним, ранее сообщалось, что дело по возможному хищению средств при реконструкции Соборной площади Николаева передали для расследования детективам НАБУ.