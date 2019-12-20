Депутаты горсовета Николаева перераспределили ₴34 миллиона на финпомощь КП, покупку ангиографа и «теплые кредиты»

В пятницу, 20 декабря, на заседании сессии Николаевского горсовета депутаты согласовали проект решения о перераспределении бюджета 2019 года в размере 34 миллионов гривен.

Об этом сообщают корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, этот вопрос с утра согласовал исполком Николаевского горсовета.

Как известно, на приобретение ангиографа пойдет 17 миллионов 860 тысяч 750 гривен, 12 миллионов взнос в уставный фонд «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов по зарплатам, 4 миллиона на льготный проезд для «Николаевэлектротранс», а также средства на погашение теплых кредитов и департаменту ЖКХ.

Стоит отметить, что данный вопрос мэр внес в повестку дня с голоса.

Ранее сообщалось, что управление горздрава Николаева получило субвенцию от государства в размере 5 миллионов 700 тысяч гривен на покупку аппарата для сердечно-сосудистой диагностики. В частности сообщалось, что 19 августа управление уже объявило тендер на покупку ангиографа и, если процедура пройдет без обжалований, то в ноябре управление будет готово заключить договор на приобретение агиографического оборудования. Ожидаемая цена закупки установлена на уровне 23,9 миллионов гривен, то есть горсовету необходимо еще 18,2 миллиона гривен.

Что касается, предприятия «Николаевоблтеплоэнерго», то им на погашение задолженности по зарплатам за 2,5 месяца и за электричество необходимо еще ₴16 миллионов на погашение долгов. Ранее предприятию выделили 10 миллионов гривен, позже добавили еще ₴19,8 миллионов на погашение долгов.

В частности, руководитель «Николаевэлектротранса» Владимир Евтушенко просил выделить ₴20 миллионов до конца года, однако депутаты бюджетной засомневались и хотят, чтобы финандепартамент все перепроверил.