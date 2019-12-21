Правительство Нидерландов обязали до 2020 года сократить выбросы углекислого газа на 25%

Верховный суд Нидерландов обязал правительство сократить на 25% выбросы углекислого газа до конца 2020 года.

Об этом сообщает theБабель, ссылаясь на Associated Press.

Суд отклонил апелляцию правительства на решение суда в Гааге, которое было вынесено более четырех лет назад. Иск подавала нидерландская экологическая организация Urgenda. Верховный суд пришел к выводу, что защита от разрушительных последствий изменения климата является правом человека и что правительство обязано защищать своих граждан.

Правительство Нидерландов, подавая апелляцию, утверждало, что суды не имеют права предписать правительству принимать любые меры. Между тем, ранее в этом году правительство Нидерландов объявило о подготовке целого ряда мер, направленных на сокращение выбросов на 49% к 2030 году.

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч учёных и экологов подписали обращение к мировой общественности в котором говорится, что климатический кризис угрожает судьбе планеты.