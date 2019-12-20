Мэр Николаева снова заговорил о ликвидации КП «Дорога» и передаче его активов «ЭЛУ Автодорог»

Николаевский городской голова Александр Сенкевич снова заговорил о том, чтобы ликвидировать предприятие КП «Дорога», а всех работников и материально-техническую базу передать на похожее по функционалу предприятие - «ЭЛУ Автодорог».

Об этом мэр Николаева заявил в пятницу, 20 декабря, в ходе заседания бюджетной комиссии.

К мэру обратился депутат Станислав Мишкур с призывом решить проблему с долгами по зарплатам на КП «Дорога». По его словам задолженность на первое декабря составляет 600 тысяч гривен без учета декабря.

В свою очередь, городской голова отметил, что долги сформировались из-за того, что предприятие не выигрывало в тендерах, а соответственно не зарабатывало деньги.

— У нас есть мнение о том, чтобы закрыть все долги по зарплате и по налогам этого предприятия и объединить его с предприятием «ЭЛУ Автодорог» с перемещением всей техники и людей, работающих там, в ЭЛУ. Это для того, чтобы можно было одним мощным предприятием участвовать в конкурсах на обслуживание, уборку и так далее, - сказал мэр.

Напомним, что в начале 2019 года мэр Александр Сенкевич уволил депутата от фракции «Оппозиционный блок» Вячеслава Янкова с должности директора коммунального предприятия «Дорога». Сам депутат заявил, что это месть. А также добавил, что для мэра «управление городом – это компьютерная игра Симс Сити, когда что-то не получилось – перезагрузился и начал по-новому».

Новым директором КП назначили Владимира Щербину, при котором «угробили» автопарк николаевской полиции, однако Сенкевич изучив его кандидатуру считает, что предприятие удастся поднять.

В частности, мэр комментирую всю эту ситуацию заявил, что необходимо оставить одно коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», а КП «Дорога» - ликвидировать, так как оно неэффективно. Но на тот момент он искал возможности для его работы.