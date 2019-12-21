В Николаеве под присмотром «Правого сектора» переизбирали главу облорганизации ОСОУ – он был единственным кандидатом

В Николаеве 19 декабря Юрия Шутяка переизбрали главой ОО «Николаевской областной организации Общества содействия обороне Украины» - действующий глава организации был единственным кандидатом на этих выборах.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На собрание прибыло 45 из 50 делегатов от общества со всей области.

В начале общих сборов члены организации поддержали кандидатов в президию, счетную комиссию на выборах и ряд других вопросов по повестке дня.

Юрий Шутяк выступил перед делегатами от организации и рассказал о результатах работы с 2015 года. По его словам, весь этот период был тяжелым для организации, но в целом организация выполняла свои функции по патриотическом воспитанию молодежи, подготовки водителей и военнослужащих, смогла нарастить определенную материальную базу.

Глава контрольно-ревизионной комиссии организации Анна Постика отметила, что в Николаевской областной организации Общества содействия обороне Украины несколько лет уже идет фактически убыточная деятельность. По ее словам, большая часть доходов – 66,7% средств организации поступает в результате оплаты подготовки специалистов на базе учебных заведений облорганизации ОСОУ, а 33,7% прибыли – это аренда свободных площадей Николаевской облорганизации ОСОУ. При этом она отметила, что в дальнейшем продолжиться тенденция к уменьшению количества подготовки кадров в заведениях ОСОУ на территории Николаевщины.

Один из членов ОСОУ, Владимира Шарата, который состоит в организации более 30 лет, в своем выступлении отметил, что такой сложной ситуации в организации еще не было.

Общее собрание делегатов организации проходило несколько часов.

Как позже сообщил в соцсети Юрий Шутяк, то его все же переизбрали на эту должность.

Стоит отметить, что с самого утра при входе в организацию находились молодые люди с повязками с символикой «Правого сектора» и мужчины с нарукавными повязками, на которых изображен герб Николаевской области. Они все время находились возле самой входной двери. Некоторые члены ОСОУ спрашивали их, на каких основаниях эти люди находятся в помещении ОСОУ, на что они отвечали, что якобы следят за порядком.

Напомним, что ранее бывшие работники ОО «Николаевской областной организации Общества содействия обороне Украины» обвинили главу этой организации Юрия Шутяка в растрате денег.