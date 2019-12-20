Стоимость реконструкции площади Соборной в Николаеве увеличилась до 105 миллионов - проект сейчас на корректировке

В Николаеве увеличилась стоимость реконструкции Соборной площади с 97 миллионов гривен до 105.

Об этом стало известно в пятницу, 20 декабря, в ходе заседания сессии Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, депутат Сергей Исаков обратился директору департаменту ЖКХ Сергею Кореневу с вопросом, в связи с чем, стоимость реконструкции Соборной площади увеличилась с 97 миллионов до 105 миллионов гривен. В частности он отметил, что этот вопрос можно было задать директору департамента экономического развития городского совета Татьяне Шуличенко при голосовании за программу соц-эконом развития, однако Исаков этого не сделал, аргументировав это тем, что именно Коренев подавал эти цифры в департамент экономразвития.

В свою очередь, директор ДЖКХ Сергей Коренев сообщил, что проект сейчас на корректировке и не вышел с экспертизы, а 105 миллионов гривен ожидаемая стоимость. Также чиновник сообщил, что на объекте еще не завершились работы - не установлено освещение, лавки и деревья в кадках.

Однако, депутат акцентировал внимание, что эти работы входят в те 97 миллионов гривен и еще раз поинтересовался, зачем вносить изменения в проект. В итоге, чиновник отметил, что нет смысла задавать эти вопросы, потому что он не является докладчиком по этому вопросу, тем более программу соц-эконом развития, где прописана Соборная площадь, уже принята.

Сергей Исаков спросил у чиновникам, по каким причинам подрядчик не завершил работы в срок по условиям договора - к октябрю 2019 года, на что чиновник пригласил его к себе в кабинет, чтобы ответить на все вопросы.

— Вы готовились, поднимали всю документацию, но, для того, чтобы ответить на все ваши вопросы нам нужно посидеть с документами в моем кабинете и я вам отвечу на все вопросы четко. Если бы были какие-то вопросы о сроках, то мы бы не смогли работать и проводить платежи. Я приглашаю вас завтра, давате встретимся и поговорим. Может есть какие-то дополнительные договора, которые вы не видели. Я думал, что вопросы были по вопросам формирования и развития сферы ЖКХ, а не по Соборной площади, – сказал Сергей Коренев.

Также чиновник сообщил, что ввести в эксплуатацию объект планируют весной 2020 года. Пока готовность объекта составляет 90%.

Как известно, в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

Когда депутаты утверждали бюджета на 2019 год, то они запланировали на данный объект 35 миллионов гривен, при том, что общая стоимость работ предполагалась 90 миллионов гривен.

Позже Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года. Также стало известно, что стоимость работ увеличилась на 7 миллионов гривен.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.

Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.

При этом, депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том, успеет ли подрядчик «Пик Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца. Кто-то считает, что это нереально и предлагает отложить эту затею. Кто-то уверен, что под чутким контролем руководства города все получится.

Позже, 1 июля, в телефонном режиме исполкома горсовета согласовал перераспределение бюджета для ДЖКХ на 2019 год.

В частности, 3 июля, на тайном заседании бюджетной комиссии ее члены согласовали это решение исполкома от 1 июля.

Как известно, археологи на Соборной площади нашли часть здания магистрата (гауптвахты) – одного из первых зданий в Николаеве, построенного в конце XVIII века.

Отметим, что на реконструированной Соборной площади городская власть намерена накрыть прочным стеклом обнаруженный предположительно фундамент Магистрата, а также установить рядом с ним 3D модель здания.

5 июля, в Николаеве на Соборной площади рабочие фирмы «Пик-строй», которая выполняет работы по реконструкции, начали укладывать гранитную плитку.

Как известно общая стоимость реконструкции - 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны. В бюджете на 2019 год изначально депутаты запланировали лишь 35 миллионов гривен. Также чиновники предлагали депутатам согласовать перераспределение более 60 миллионов гривен, чтобы успеть с реконструкций до Дня города - половину из сэкономленных средств Департаментом ЖКХ, а вторая половина из 216,5 миллионов гривен, которые остались неиспользованными по итогам 2018 года. Однако, депутаты бюджетной комиссии не согласовали этот проект решения.

10 июля, депутаты горсовета на сессии согласовали перераспределении остатков с 2018 года. Из 216,5 миллионов на реконструкцию Соборной площади добавили лишь 12 миллионов гривен. В связи с этим, Александр Сенкевич заявил, что фонтаны на Соборной площади из-за недофинансирования могут не запустить в срок.

А уже 11 июля, представитель фирмы ООО «Пик-строй», которая проводят реконструкцию Соборной площади в Николаеве, сообщил, что реконструкцию Соборной площади могут остановить, так как финансирования от города нет.

17 июля департамент ЖКХ Николаевского горсовета перечислил на счет одесской фирмы БВК «Пик-Строй», которая занимается реконструкцией Соборной площади, 18,5 миллионов гривен.

2 августа, мэр Николаева Александр Сенкевич проинспектировал ход реконструкции Соборной площади. Он пообещал открыть ее ко Дню города, но без фонтанов и световых опор, – те появятся в октябре.

Во время археологического исследования территории памятника было найдено небольшое помещение, где согласно старым картам, находилось строение гауптвахты. Там же нашли предметы быта и пушечное ядро. Все результаты исследований в отделе охраны культурного наследия пообещали показать на мероприятиях, посвященных Дню археолога в сентябре.

В частности, полиция открыла уголовное производство по заявлению члена исполнительного комитета горсовета и адвоката Владимира Тимошина по факту якобы незаконного проведения работ на объекте археологического наследия, уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия. Речь шла о найденных артефактах античного памятника археологии «Поселение Бульвар», что датируется IV-III ст. до н.э.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не исключает, что может подать в суд заявление о препятствии членом исполкома Владимиром Тимошиным работе исполнительной власти.

Отметим, что Соборная площадь Николаева может остаться без лавочек и деревьев, если депутаты не выделят оставшиеся ₴12 миллионов.

Как известно, ранее в Управлении Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Николаевской области заявили, что Соборная площадь строится с нарушениями. В свою очередь, в ДЖКХ Николаева совместно с проектантом намерены обжаловать действия ГАСКа по проверке Соборной площади.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич и директор фирмы-подрядчика Марина Лозовенко возмущены жалобами активистов, из-за которых ГАСК постоянно проверяет ход строительных работ на Соборной площади.

Как известно 8 сентября, на Соборной площади убрали ограждение, которое ранее «прятало» за собой ход реконструкции площади. Позже в департаменте ЖКХ призвали николаевцев дождаться окончания реконструкции Соборной площади и пока не критиковать ее. Уже 14 сентября на Соборной площади Николаев отмечал День города – 230-ю годовщину со времени своего основания.

12 октября, на Соборной площади открыли осенний open-air «Площадь. Музыка. Фонтан», в рамках которого и состоялось открытие фонтанов.

Также стоит отметить, что Новый год-2020 праздновать в Николаеве намерены на Соборной площади, для этого уже подписан договор с фирмой «Аттракцион-Инвест», а также недавно там начали устанавливать деревянные праздничные домики.

В частности, ГАСК в Николаевской области оштрафовало на 1,8 миллиона гривен департамент ЖКХ Николаевского горсовета из-за эксплуатации Соборной площади, в то время как решение о сдачи объекта после ее реконструкции еще не принималось.

Отметим, что дело по возможному хищению средств на Соборной площади Николаева передали для расследования детективам НАБУ.