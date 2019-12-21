Депутаты Николаевского горсовета таки согласились забрать ТЭЦ на баланс города

Депутаты Николаевского горсовета согласовали проект решения о бесплатной передачи государственного пакета акций ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города Николаева.

Данное решение было принято в пятницу, 20 декабря, в ходе заседания сессии горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Стоит отметить, что данного вопроса не было в повестке дня, его предложил включить депутат Александр Гусев. Мэр тогда отметил, что к этому не были готовы, но попросил аппарат совета распечатать проект решения для деепутатов.

— Это неподготовленный ход, к этому мы не были готовы. Вы меня даже немного взбодрили, – ответил ему Алексанлдр Сенкевич.

Когда же дело дошло до голосования, то с первого раза нужного количества голосов у депутатов не нашлось. Мэр Николаева попытался в очередной раз донести до депутатов насколько это важное решение для города. Он заявил, что сегодня депутаты имеют возможность принять в свою собственность предприятие с теплоснабжающими возможностями и всеми сетями, к тому же предприятие отапливает квартиры 40% николаевцев. Также он отметил, что если предприятие приватизирует частный предприниматель, то ему будет все равно на проблемы города и у него будет совсем другая «политика» не в интересах горожан.

При повторном голосовании депутаты согласились принять ТЭЦ в собственность города - 30 голосов «за».

Отметим, что по причине того, что никто не хочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ» центр города могут «разрывать по 10 раз на протяжении года».

Ранее сообщалось, что сделать какой-либо ремонт по улице Московской в городе Николаеве невозможно из-за аварийных теплосетей «Николаевской ТЭЦ», которые постоянно прорывают. Также неоднократно сообщалось о том, что аварии на теплотрассе и других коммуникациях на Московской случаются ежегодно, из-за чего коммунальщики их постоянно ликвидируют, но аварии повторяются вновь и вновь.

Отметим, что КП «Николаевоблтеплоэнерго» хотело забрать сети ТЭЦ себе проектно-исполнительную документацию на сети по улице Московская, Чигрина и 3-я Слободская, но у публичного акционерного общества «Николаевская ТЭЦ» их нет. Из-за чего данные действия невозможны.

В частности, ранее Алексей Савченко отмечал, что никто не купит и не захочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ», так как ее сети находятся в плохом состоянии: «Мы не найдем такого дурака».

А в ноябре 2018 года депутаты Николаевского горсовета планировали обратятся к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой отказаться от приватизации «Николаевской ТЭЦ» и передать ее в коммунальную собственность города. К тому же, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко планировал обратится в Кабинет министров Украины с просьбой передать «Николаевскую ТЭЦ» на баланс города.

15 января директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко сообщил, что в этом году теплосети по улице Московской реконструироваться не будут, так как у предприятия нет на это денег. При этом проект будет готов к весне 2019 года.

А 16 января на заседании Кабмина премьер-министр Гройсман поддержал идею передачи теплоэлектроцентралей из государственной в коммунальную собственность. В частности речь шла и о «Николаевской ТЭЦ».

Отметим, что ранее члены промышленной комиссии Николаевского городского совета не были уверенны в целесообразности принятия в коммунальную собственность города государственный пакет акций ПАО «Николаевская ТЭЦ».

Однако, 5 мая, комиссия по вопросам промышленности поддержала передачу государственного пакета акций ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города Николаева. Теперь решение должны согласовать на сессии горсовета.

При этом, городской голова Николаева Александр Сенкевич уверен, что принять ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города до начала отопительного сезона не удастся.