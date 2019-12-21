Всемирно известной николаевской дирижерке присвоили звание Народной артистки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил николаевскую дирижерку Оксану Мадараш званием «Народная артистка Украины».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Данная награда была приурочена к 85-летию Киевского национального академического театра оперетты. Ею Мадараш была удостоена за весомый личный вклад в развитие украинского театрального искусства, значительные творческие достижения и высокое профессиональное мастерство.

Оксана родилась, выросла и получила высшее музыкальное образование в Николаеве. Во время учебы была участницей хоров-лауреатов международных конкурсов «Солнечный ток» Николаевского государственного музыкального училища и Женского академического хора имени Фоминых.

В 1988 году стала Лауреатом II премии на Всесоюзном конкурсе молодых хоровых дирижеров. После окончила Киевскую национальную консерваторию дважды: по классу «классический вокал» и «дирижер». Долгое время пела в Национальной капелле «Думка».

В последние годы работает в Киевском национальном академическом театре оперетты и преподает в Киевской детской Академии искусств. Однако и о родном городе не забывает: дирижирует на сцене Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии, курирует проекты николаевской филармонии.