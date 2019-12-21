Почти 3 миллиона гектаров земли вывели из госсобственности за годы моратория на продажу, - уполномоченный Президента

За время действия моратория на продажу земли в частные руки из государственной собственности были выведены около 3 миллионов гектаров земли.

Об этом заявил представитель президента по вопросам земельной реформы Роман Лещенко в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

По его словам, за время действия моратория на продажу сельхозземель большая доля земель в Украине была разграблена.

— Мораторий за 18 лет его действия вывел 4 миллиона гектаров из-под мораторной формы. Сегодня была статистика, что у нас 10,5 миллионов гектаров земли. Но это не правда. Разграбили - 3 миллиона выведено в частные руки, - заявил Лещенко.

Он также пояснил, что на сегодня объем земли в государственной собственности достигает лишь 7 миллионов гектаров.