Почти 3 миллиона гектаров земли вывели из госсобственности за годы моратория на продажу, - уполномоченный Президента

За время действия моратория на продажу земли в частные руки из государственной собственности были выведены около 3 миллионов гектаров земли.
Об этом заявил представитель президента по вопросам земельной реформы Роман Лещенко в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
По его словам, за время действия моратория на продажу сельхозземель большая доля земель в Украине была разграблена.
— Мораторий за 18 лет его действия вывел 4 миллиона гектаров из-под мораторной формы. Сегодня была статистика, что у нас 10,5 миллионов гектаров земли. Но это не правда. Разграбили - 3 миллиона выведено в частные руки, - заявил Лещенко.
Он также пояснил, что на сегодня объем земли в государственной собственности достигает лишь 7 миллионов гектаров.
Как известно, 13 ноября, парламент принял закон о продаже земли в первом чтении. Поддержали проект 227 депутатов от фракции «Слуга народа» и 13 внефракционных. После этого парламентская фракция партии «Батькивщина» перешла в оппозицию. В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов от фракции «Слуги народа» за принятый в первом чтении законопроект об открытии рынка земли. При этом, по словам президента Украины, решение о том, открывать ли рынок земли для иностранцев, примут украинцы на референдуме.
Также Владимир Зеленский заявил, что политсила Юлии Тимошенко ушла в оппозицию после того, как ей отказали в назначении на «сладкие» должности ее людей.
В частности, в Николаеве замминистра экономики обсудил с аграриями рынок земли – к единому мнению не пришли, но предложения озвучили.
Напомним, возле здания Верховной Рады 17 декабря прошел митинг, на котором выступали за отмену рынка земли. В ходе протеста произошли стычки между полицейскими и протестующими.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой, что в рамках открытия рынка земли в Украине необходимо установить возможность владеть землей площадью не более 10 тысяч гектар.