Возгорание электрического оборудования: Правительственная комиссия назвала причины пожара в колледже Одессы

Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском институте, в результате которого погибли 16 человек.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

«Это произошло из-за небрежного отношения руководства и персонала колледжа, которые систематически игнорировали обязательное обеспечение противопожарной защиты и требований пожарной безопасности, предусмотренные законодательством. Они сознательно нарушали нормы содержания эвакуационных путей и эксплуатации электрооборудования», - написал премьер-министр.

Также он отметил, что непосредственные причины и виновников трагедии определит суд. Однако уже сейчас можно констатировать, что нарушение правил пожарной безопасности стало возможным в том числе и из-за ряда пробелов в законодательстве

«Министерство образования и науки является основателем колледжа, но не имело полномочий профинансировать противопожарные мероприятия. Из-за моратория на проверки, который действовал почти 4 года, ГСЧС не проводила проверки этого учебного заведения с 2014 года (причем зданию колледжу 105 лет!). И за неустранение выявленных инспекторами нарушений штраф мизерный - 170 гривен», - проинформировал Алексей Гончарук.

При этом он заверил, что виновные понесут ответственность, а также будет сделано все возможное, чтобы такие ужасные случаи в будущем не происходили.

В частности, правительственная комиссия порекомендовала:

- разработать законопроекты по усилению административной ответственности за нарушение пожарной безопасности,

- внести изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательства предусматривать в бюджетах всех уровней обязательные отчисления на мероприятия противопожарной безопасности,

- ввести добровольное страхование гражданско-правовой ответственности,

- внедрить проверку состояния содержания зданий (путей эвакуации, средств пожаротушения, содержание электросетей и т.п.) на законодательном уровне, а также проверку соблюдения пожарной безопасности в учебных заведениях, дополнительных инструктажей, внеплановых тренировок по эвакуации.

Напомним, что 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УКУ).

11 декабря Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Также напомним, что по факту пожара в одесском колледже экономики открыто еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. 13 декабря теруправление ГБР в Николаеве и сотрудники СБУ провели выемку документов в ГУ ГСЧС Одесчины.

В частности, после пожара в одесском колледже уволили руководителя местной ГСЧС и его заместителя.