YouTube-блогер собрал $20 миллионов пожертвований на экологическую акцию – масштабную посадку деревьев

В США 21-летний ютуб-блогер MrBeast (настоящее имя Джимми Дональдсон) собрал 20 миллионов долларов на посадку такого же количества деревьев – так ему предложили отпраздновать 20 миллионов подписчиков на YouTube.

Об этом сообщает «Громадське».

MrBeast организовал акцию совместно с благотворительным фондом Arbor Day Foundation, который занимается охраной окружающей среды. В акции приняли участие более полумиллиона доноров, в том числе сотни известных ютуберов и даже американский бизнесмен Маск, который пожертвовал на акцию TeamTrees миллион долларов.

По словам представителя Arbor Day Foundation, акция TeamTrees, таким образом, стала одной из самых успешных инициатив по сохранению окружающей среды. Высаженные деревья поглотят 1,6 миллиона тонн углерода и помогут уничтожить 115 тысяч тонн химических загрязнителей воздуха. Посадку деревьев начнут в январе 2020 года и должны завершить не позднее декабря в 2022. Большинство саженцев посадят в американских парках.

Ранее MrBeast снял видео, в котором открыл «бесплатный банк» и отдавал деньги даром. Его клиенты смогли воплотить в жизнь свои давние мечты.

Напомним, что ранее восьмилетний школьник снова заработал больше других блогеров на YouTube.