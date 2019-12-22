В Нью-Йорке из винтажного самолета, который летал на Аляску и перевозил марихуану, сделали коктейль-бар

Дирекция аэропортного отеля TWA решила преобразовать припаркованный недалеко от них в аэропорту JFK в Нью-Йорке самолет «Конни» в коктейль-бар в стиле ретро.

Об этом сообщает интернет-журнал «Design-mate».

Руководить проектом назначена нью-йоркская студия Stonehill Taylor во главе с Сарой Даффи. При реконструкции интерьера многие оригинальные элементы самолета (оконные шторы, пассажирские сиденья и кабина) были сохранены, некоторые детали выполнены в стиле архитектора терминала TWA Эеро Сааринена.

Отмечается, что настольные игры 50-60-х годов, мечи для коктейлей и красная ковровая дорожка TWA позволят гостям вернуться в 1962 – во времена открытия терминала.

Редкий L-1649A Starliner был недавно отреставрирован для своей новой цели, и в начале октября самолет перевезли из штата Мэн в аэропорт JFK - чтобы сделать из него бар при гостинице. Это один из 44 самолетов Starliners, построенных Lockheed между 1940-ми и 1950-ми, и один из четырех, сохранившихся до наших дней.

Тайлер Морс, генеральный директор MCR и Morse Development (компания, которая строит отель TWA, где разместили самолет), сказал, что самолет летал на Trans World Airlines в течение трех лет, затем отправился летать по Аляске, а оттуда - в Южную Америку. Позднее самолет забросили и вернули в США в 80-х годах, где он простоял без дела в течение многих лет.

«У него были гигантские грузовые двери, чтобы провозить целые паллеты марихуаны по всей Южной Америке».

Напомним, что в Китае откроют один из самых больших аэропортов в мире – рассчитывают, что в год он обслужит 72 миллиона пассажиров.