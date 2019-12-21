В Украине сделали рекордную шестиметровую съедобную елку

В городе Шумск Тернопольской области установили рекорд Украины, выложив елку почти из четырех тысяч круассанов. Съедобной елки таких размеров в стране ранее не делали.

Об этом сообщает местное издание «Шумск.Инфо».

Сладкий символ Нового года аккуратно выложили на специальном поддоне на центральной площади города. Ее презентовали на открытии городской елки, приуроченном ко дню Святого Николая. Тогда же и зафиксировали рекорд Украины в номинации «Самая большая елка из круассанов».

Игрушки на новогоднем дереве заменило имбирное печенье в количестве 36 штук. На каждом из них было написано название населенного пункта Шумской ОТГ.

Рекорд зафиксировали эксперты, которые приехали из столицы. Они установили, что елка была длиной 6 метров и шириной 4,5 метра.

Городскому голове Владимиру Плетюку и представителю ООО «Шумск-хлеб» Владимиру Тюрину вручили дипломы, удостоверяющие данный рекорд. После торжественной части елку начали пробовать все гости мероприятия. Часть выпечки передадут на восток - военным, которые защищают границу Украины.