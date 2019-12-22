Видеоблогер-«алхимик» затопил двор дома пеной ради мирового рекорда

Блогер из Словакии Дэвид Добрик, живущий в Лос-Анджелесе, решил установить мировой рекорд и ради этого затопил весь двор своего дома пеной.

Об этом сообщает Dexerto.

Добрик вместе с ученым Ником Юхасом смешали 625 литров перекиси водорода, 29 бутылок с моющим средством и десятки бутылок с голубым красителем.

После этого «алхимики» бросили в емкость со смесью катализатор реакции калий. Пена быстро разрослась, в итоге она затопила весь двор и поднялась выше дома.

Дэвид Добрик в видео отметил, что он с партнером попытались установить мировой рекорд по самому большому взрыву в результате такой реакции. Молодые люди провели опыт под названием Слоновья зубная паста, который вызывает такое обильное выделение пены.