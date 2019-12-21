Депутаты Николаевского горсовета признали уличных котов частью экосистемы города

В пятницу, 20 декабря, депутаты Николаевского горсовета в ходе сессии признали котов частью экосистемы города.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Депутат горсовета от фракции «Оппоблок» Лариса Веселовская сообщила, что аналогичное решение в других городах принято уже давным давно.

— Коты являются биосистемой города Николаева. Это принято во всех городах Украины кроме Николаева. Мы просим в проекте решения открыть слуховое подвальное окно, чтобы коты могли зимой заходить в подвалы и греться. Мы просим не отлавливать котов для убийства, а только для стерилизации. И больше мы ничего в этом проекте не просим, - заявила Лариса Веселовская.

28 депутатов поддержали данный проект решения.

Напомним, что ранее члены комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета подержали электронную петицию по признанию уличных котов частью экосистемы города Николаева.