Депутаты Николаевского горсовета признали уличных котов частью экосистемы города

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В пятницу, 20 декабря, депутаты Николаевского горсовета в ходе сессии признали котов частью экосистемы города.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ». 

Депутат горсовета от фракции «Оппоблок» Лариса Веселовская  сообщила, что аналогичное решение в других городах принято уже давным давно. 

— Коты являются биосистемой города Николаева. Это принято во всех городах Украины кроме Николаева. Мы просим в проекте решения открыть слуховое подвальное окно, чтобы коты могли зимой заходить в подвалы и греться. Мы просим не отлавливать котов для убийства, а только для стерилизации. И больше мы ничего в этом проекте не просим, - заявила Лариса Веселовская.

28 депутатов поддержали данный проект решения.

Напомним, что ранее члены комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета подержали электронную петицию по признанию уличных котов частью экосистемы города Николаева.

Julia Davudenko

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русскийобщество