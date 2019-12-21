В Николаеве из конно-спортивной школы вывозят лошадей – в этом винят руководство учреждения

Тренер конно-спортивной школы в Варваровке Татьяна Прудникова возмутилась, что из этой школы 21 декабря вывозят лошадей. Их забирают обратно собственники.

Об этом она рассказала в комментарии «Преступности.НЕТ».

По её словам, лошадей арендовали у предприятий «Югконецентр» и «Агропром». Но руководство школы не перечислило средства для продления аренды.

- Сейчас наших лошадей вывозят в другой город. Дети стоят и плачут. Школа развалится, если не будет этих лошадей. Деньги выделили, а наше начальство почему-то не хочет их перечислять в школу. Им депутаты выделили полмиллиона, а они их никак не могут поделить. А страдают дети, - пояснила Прудникова.

Напомним, что ранее в николаевской конно-спортивной школе проводили праздники и соревнования.