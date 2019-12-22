В Украине, в 23 регионах проходят выборы в ОТГ – полицейские уже зафиксировали 47 нарушений

В воскресенье, 22 декабря, в 23 регионах Украины проходят первые местные выборы в объединенные территориальные громады (ОТГ). Правоохранители обеспечивают правопорядок возле избирательных участков.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Для проведения первых местных выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий.

По состоянию на 7 утра избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии. Полиция взяла их под круглосуточную охрану.

По словам заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, правоохранители продолжают обеспечивать безопасность и правопорядок во время избирательного процесса.

Так, с начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией – 14 фактов, подкупом избирателей – 5 и фальсификацией избирательных документов – 4 факта.

По 7 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Фацевич подчеркнул, что руководители должны взять на личный контроль рассмотрение этих заявлений и сообщений.

В то же время, в Николаевской области полицейские обеспечивают правопорядок на внеочередных местных выборах области. Сегодня, 22 декабря, на территории Николаевской области в Вознесенском, Витовской и Николаевском районах проходят первые местные выборы в объединенных территориальных общин. 14 участков открылись в 8 утра без опозданий.

К обеспечению безопасности и правопорядка во время выборов привлечены 88 полицейских и 17 сотрудников ГСЧС.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о децентрализации, который вносит изменения в Закон Украины – вместо губернаторов назначаются префекты, а сами обл- и райгосадминистрации должны быть ликвидированы до 1 марта 2021 года.