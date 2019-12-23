Королева Елизавета II со своей семьей в рамках благотворительной акции приготовила рождественские пудинги

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Четыре поколения британской королевской семьи собрались, чтобы принять участие в благотворительной акции. Королева Елизавета II, ее сын принц Чарльз, внук Уильям и правнук Джордж приготовили рождественские пудинги.

Фотографиями этого процесса представители королевской семьи поделились в Instagram, сообщает УНИАН.

Королевская семья присоединилась к традиционной благотворительной акции Королевского британского легиона «Вместе в Рождество». Инициатива призвана оказать дополнительную поддержку военным и ветеранам вооруженных сил Великобритании. Пудинги готовили в Букингемском дворце под пристальным наблюдением шеф-повара Королевского британского легиона Алекса Кавальери и четырех ветеранов.

Когда все было готово, Елизавета II с принцами Чарльзом и Уильямом по традиции положили в пудинги шестипенсовые монеты, которые достанутся избранным счастливчикам.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд в преддверии Рождества подписала 2700 открыток, в которых поздравления написаны на эстонском, английском, русском, французском и немецком языках.

Юлия Акимова

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русскийобщество