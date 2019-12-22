Украинские пожарные снялись для календаря на 2020 год

Украинские спасатели выпустили календарь на 2020 год «Они спасают жизни».

Об этом сообщается на странице Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области.

На страницах ежегодного календаря под названием «Они спасают жизни» появились одиннадцать мужчин-спасателей и одна женщина — фельдшер Виктория Кручок. В этом году она стала призером международных соревнований «Самый сильный пожарный-спасатель».

Напомним, что в 2016 году николаевские спасательницы сняли фотосессию для календаря.