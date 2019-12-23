Приёмный сын семейной пары из США помог им найти похищенного 55 лет назад ребёнка

В США мужчина помог найти похищенного 55 лет назад биологического ребёнка своих приёмных родителей.
Об этом пишет BIRDinFLIGHT.
Ребенка американцев Доры и Честера Фронзак похитили 55 лет назад. В середине 1960-х годов имя Пола Фронзака знало все Чикаго. Тогда агенты ФБР провели одну из крупнейших поисковых операций, проверив сотни младенцев, — но, как выяснилось, ошиблись. Мужчина, который всю жизнь считал себя сыном супругов Фронзак, решил найти их настоящего ребенка и обратился к журналистам.
Репортеры американского телеканала WGN утверждают, что разыскали мужчину, которого в 1964 году младенцем похитили из чикагского роддома. В середине 1960-х история исчезновения мальчика по имени Пол Фронзак стала известна на всю страну. Несколько лет назад приемный сын супругов занялся поисками их биологического ребенка. Журналисты выяснили, что сейчас настоящий Пол живет в Мичигане.
55 лет назад женщина в халате медсестры сказала Доре и Честеру Фронзак, что отнесет их ребенка к врачу, забрала младенца из палаты и больше не возвращалась. Однако через два года агенты ФБР вернули семье мальчика, найденного в Нью-Джерси: по их мнению, именно он был похищенным Полом. Родство ребенка определили по форме ушей — ДНК-экспертизу начали проводить только спустя 20 лет. Дора Фронзак была уверена, что это именно ее сын, и говорила, что узнала его.
В детстве Полу Фронзаку случайно стало известно о том, что он был похищен и вновь найден. В 2014 году, уже будучи взрослым, Пол сделал тест ДНК и понял, что он приемный. Несмотря на протесты родителей, он взялся за поиски настоящего сына супругов Фронзак и обратился к журналистам. «Я хотел знать, кто я, когда я родился, сколько мне лет. Но что еще важнее: жив ли тот ребенок и где он находится», — сказал мужчина в интервью.
В конце декабря журналисты WGN объявили, что нашли настоящего Пола в одной из деревень штата Мичиган. По их словам, к тому времени он уже знал, что был похищен из роддома 55 лет назад. Он попросил не раскрывать своего имени и не ответил, собирается ли встретиться с биологической матерью (Честер Фронзак умер несколько лет назад).
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