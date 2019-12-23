Приёмный сын семейной пары из США помог им найти похищенного 55 лет назад ребёнка

В детстве Полу Фронзаку случайно стало известно о том, что он был похищен и вновь найден. В 2014 году, уже будучи взрослым, Пол сделал тест ДНК и понял, что он приемный. Несмотря на протесты родителей, он взялся за поиски настоящего сына супругов Фронзак и обратился к журналистам. «Я хотел знать, кто я, когда я родился, сколько мне лет. Но что еще важнее: жив ли тот ребенок и где он находится», — сказал мужчина в интервью.

В конце декабря журналисты WGN объявили, что нашли настоящего Пола в одной из деревень штата Мичиган. По их словам, к тому времени он уже знал, что был похищен из роддома 55 лет назад. Он попросил не раскрывать своего имени и не ответил, собирается ли встретиться с биологической матерью (Честер Фронзак умер несколько лет назад).

Ранее сообщалось, что в США спустя 22 года обнаружили тело пропавшего без вести мужчины – его затонувший автомобиль разглядели на Google-карте.