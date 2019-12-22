На Майдане проводят марафон «Белыми нитками» в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета

Украинские музыканты провели марафон «Белыми нитками» в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугар, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Мероприятие стартовало на Майдане Независимости в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

«Этот марафон, как мы пошутили, мог бы попасть в Книгу рекордов Гиннеса по скорости его устройства. Дело в том, когда есть настоящие друзья, когда есть настоящие граждане в этой стране - нет никаких препятствий», - отметила со сцены радиоведущая Соня Сотник.

Она также поблагодарила всех, кто пришел в такую ​​дождливую погоду.

«Все эти три человека с нами, мы обязательно будем добиваться правды, мы сделаем все, что в наших силах для того, чтобы справедливость восторжествовала», - подчеркнул музыкант, радиоведущий Сергей Кузин.

На сцене возле Монумента Независимости построена сцена. На сцене плакаты «#яневірю: белыми нитками» и «Кто следующий?».

Как сообщает hromadske.ua, в рок-марафоне должен принять участие около 20 музыкантов, волонтеров, военных, родственников обвиняемых.

Напомним, что 12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов громкого дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутствовало руководство МВД, а также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.

По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. По версии следствия, Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.

13 декабря суд отправил Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест, а Юлию Кузьменко - взял под стражу. После полуночи, ночью 14 декабря, суд арестовал главного подозреваемого в деле - Андрея Антоненко.

Позже стало известно, что подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffamaster) отказался давать показания следователю. В полиции рассказали, как он перед обыском просил родственника спрятать мину.