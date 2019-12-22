Еще один объект: в николаевском DreamCity появилась мини-телебашня

На самом большом в стране макете «Мир в миниатюре: Николаев железнодорожный», которому уже больше двух лет, появился новый объект. В «Городе мечты» теперь есть своя миниатюрная копия николаевской телебашни.

Об этом пишет NikLife, ссылаясь на Объектив.

Проект «DreamCity» находится в стенах Николаевского областного краеведческого музея. Таким образом один из создателей макета Андрей Шинкаренко поздравил николаевски телевизионщиков с 60-летним юбилеем николаевского телевидения.

Моделист даже продумал и создал миниатюрную съемочную группу, которая может передвигаться. Над созданием конструкции высотой более двух метров Шинкаренко с сыном работали около полутора месяца.

— Это было в чем-то каторжная работа. Каждый день без остановки создавалась модель, на следующий день печатались ее части, вечером собирались. И процесс шел практически без остановки, - рассказал Андрей.

Напомним, что ранее на макете миниатюрного Николаева родился мультик.