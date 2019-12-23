В Украине вступил в силу Закон об обеспечении доступа «Красного Креста» к заключенным

Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предварительном заключении» по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к взятым под стражу лицам» в воскресенье, 22 декабря, вступил в силу.

Текст закона был 21 декабря опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины», а также опубликован на сайте издания.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Закон предоставляет сотрудникам Международного комитета Красного Креста право беспрепятственного доступа к взятым под стражу лицам.

Закон дополняет часть 5 статьи 12 закона «О предварительном заключении», согласно которой представителям МККК свидание с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности, в случаях и в соответствии с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны с информированием следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, в свободное от выполнения следственных действий и судебных заседаний время.