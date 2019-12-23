В двух ОТГ на Николаевщине выиграли самовыдвиженцы - предварительно, в Весняной ОТГ явка избирателей составила 50%

Стали известны результаты выборов в двух ОТГ Николаевской области.

Об этом сообщает "Преступности.НЕТ".

По подсчетам, Леонид Мухарский, который баллотировался на пост главы Весняной ОТГ, победил с большим отрывом своего соперника от партии "Слуга народа" Алексея Желницкого.

На одном из участков в Сливино уже подсчитали голоса - там за Мухарского проголосовало 330 человек. Стоит отметить, что явка на выборах в Весняном ОТГ составила 50,5%.

В Мешкого-Погореловской ОТГ победил Андрей Ботанин. Его соперником был кандидат от "Слуги народа" Игорь Бурда.

Также отметим, что и Леонид Мухарский, и Андрей Ботанин до выборов были главами соответствующих сельсоветов. Ботанин был главой Мешкого-Погореловского сельсовета, а Мухарский был главой Весняной ОТГ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о децентрализации, который вносит изменения в Закон Украины – вместо губернаторов назначаются префекты, а сами обл- и райгосадминистрации должны быть ликвидированы до 1 марта 2021 года.