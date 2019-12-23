Благотворительному Фонду «Развитие Коблево» исполнилось три года

Благотворительный фонд «Развитие Коблево», на сегодняшний день единственная благотворительная организация в Коблевской ОТГ, 15 декабря отметила свой третий день рождения. Фонд хорошо знают Коблевский театр «Чайка», школы и садики Громады, ветераны Второй мировой, библиотека Коблево, футбольные и волейбольные команды ОТГ, известный на всю Украину Арт-караван и многие другие.

Об этом сообщает Koblevo.news.

Посильную помощь БФ «Развитие Коблево» по достоинству оценили и жители ОТГ, нуждающиеся в материальной поддержке. За годы работы Фонда материальную помощь получили 142 жителя Коблевской ОТГ. Собственно, для этого изначально и создавался Фонд – для адресной помощи людям, уже потом, по мере того, как расходилась молва, в его поле работы попали творческие коллективы, спортивные команды и учреждения разной сферы – за три года деятельности в Березанском районе Фонд оказал материальную и техническую помощь на сумму около миллиона гривен.

Помимо адресной материальной помощи жителям сотрудники фонда помогают старикам заготовить и привезти дрова; ветеранам войны украсить подарками и искренним общением празднование Дня победы; тем, кто вступил в борьбу с тяжелыми болезнями или травмами – приобрести необходимые лекарства, сделать операции. За три года деятельности фонда на подобные больничные нужды было пожертвовано около трехсот тысяч гривен, спасены жизни нескольких человек.

Участие БФ «Развитие Коблево» в школьной жизни Громады не ограничивается лишь подарками для первоклашек и вознаграждением одаренных учеников. Фонд принял участие в ремонте актового зала и обустройстве холла в школе с. Коблево, открытии поля для мини-футбола и др.

В спорт, если можно так выразиться, Фонд пришел на песчаном коблевском пляже – летом 2017-го под эгидой БФ «Развитие Коблево» впервые был проведен чемпионат по пляжному волейболу. Позднее Фонд стал полноправным участником победных маршей местных футбольных, волейбольных, баскетбольных команд, а также сборной команды по борьбе. Уже который год подряд в Коблево при участии Фонда проводится Международный турнир ветеранов волейбола на Кубок Коблево, а юные воспитанницы цирковой студии «Сюрприз» знают, что всегда могут положиться на Олега Боз, основателя благотворительного фонда «Развитие Коблево».

Стоит отметить, что основатель Фонда Олег Боз известен в сообществе Коблевской ОТГ как человек, готовый откликнуться на чужую беду. Так было и до того, как предприниматель решил создать площадку для возможностей, взаимопомощи и добра.

Заместитель главы Фонда Олег Ангелов поделился своими впечатлениями от работы организации:

«В наше время многие воспринимают благотворительность, как пиар или действия, направленные на получение каких-либо «плюсов» от власти или общественности. Мне приятно, что такая слава минула нас», – сказал он.

«Скажу честно, это работа не из легких. Всякий раз, когда я принимаю заявления о помощи, или привожу дрова в дома, или выдаю деньги, я общаюсь с каждым из тех, кто приходит в Фонд. У каждого своя судьба. Старикам одиноко жить, и ты, хочешь-не хочешь, но приобщаешься к их быту, понимаешь условия их жизни, сам иногда ощущаешь одиночество, которое они чувствуют…» – добавил Ангелов.

Одним из первых, кто обратился в БФ «Развитие Коблево» еще в 2016 году была директор Коблевского садика «Солнышко», – тогда совместными усилиями сделали ремонт в здании. С этого началась тесная дружба садика и Фонда, которая продолжается и поныне.

Ямочный ремонт по улице Степовой; Аллея ветеранов; озеленение сквера у сельского совета; подключение к электросетям дома для многодетной семьи; пополнение библиотечного фонда ОТГ; организация отдыха у моря детей военнослужащих и детей, чьи папы и мамы отдали свои жизни на востоке Украины – список добрых дел будет расти и станет примером для других, уверен Олег Боз.

«Недавно ко мне обратился Староста села Рыбаковка, Антоненко Саша, за помощью для женщины из его села. Как можно не помочь человеку, лежащему в больнице, если ты можешь помочь? У меня не возникает сомнений насчет этого…»

«Хотя меня не раз спрашивали «Олег, как ты веришь людям и помогаешь, когда вокруг полно обмана?». Верю. Ни разу в Коблевской ОТГ не встречался с тем, чтобы деньги на лечение кого бы то ни было собирались с целью мошенничества».

«И я рад, что с обманом нам не приходится сталкиваться, хотя, следуя заведенной в Фонде традиции, мы всегда проверяем все необходимые документы».

«Мы можем помочь, увы, не всем. Благотворительный фонд «Развитие Коблево» невелик. Я буду очень рад, когда к нам захотят присоединиться предприниматели Коблево и Березанского района, – тогда вместе мы сможем сделать больше».

Один из громких проектов фонда «Развитие Коблево» сейчас радует жителей Коблевской ОТГ. Праздничный конкурс ВОЛШЕБНОЕ РОЖДЕСТВО достойно завершает еще один календарный год деятельности благотворительной организации.