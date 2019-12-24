Медсестра из Великобритании послала 1900 рождественских открыток незнакомцам

Британка Мо Фейос из Ноттингема послала 1900 рождественских открыток незнакомцам, чтобы они не чувствовали себя одинокими.
Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на BBC.
Женщина работает медсестрой, которая ухаживает за психическим здоровьем. Одна из ее пациенток сказала, что она очень изолирована.
«Она сказала:« Представьте себе, никто даже не присылает мне рождественские открытки». Это очень задело меня», — сказала Фейос.
После этого британка решила отправлять открытки впечатлительным людям. К каждой открытке она добавляла конфету и приглашение на Рождественский ужин. Фейос рассказала, что такого количества открыток мало: жителям около 30 домов в ее районе не хватило открыток. Женщина пообещала прислать больше в следующем году.
Кроме того, во время Рождественского ужина, Мо с командой волонтеров планирует доставлять еду на Рождество людям, которые по разным причинам не могут выйти из дома.
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