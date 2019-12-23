Гороно Николаева планирует потратить почти ₴2 миллиона на подвоз детей к шести школам в 2020 году

Управление образования Николаевского городского совета объявило торги на услуги специализированных автомобильных перевозок для учеников шести школ в 2020 году на общую сумму 1 миллион 983 тысячи 800 гривен.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Prozorro.

Аукцион будет проходить по шести лотам: школа №12 в Ракетном урочище – 227 тысяч 500 гривен, школа №27 в Ингульском районе – 159 тысяч 250 гривен, школа №14 – 218 тысяч 400 гривен, и школа №29 в Корабельном районе – 637 тысяч гривен, школа №24 в Матвеевке – 323 тысячи 50 гривен и школа №23 в Большой Коренихе – 418 тысяч 600 гривен.

Аукцион запланирован на 23 декабря. Срок поставки услуги – январь-май 2020 года.

Как известно, 16 октября, гороно объявило торги на организацию питания в детсадах и школах в 2020 году на ₴93,5 миллиона. На тендер подались три участника: Николаевский комбинат по организации питания, ЧП «Южноукраинский комбинат питания» и киевско-литовская фирма ООО «Понтем.УА». Первых двух участников к торгам допустили, а предложение «Понтем.УА» отклонили. В связи с этим руководство «Понтем.УА» подало жалобу на нарушение процедуры закупки путем допуска к аукциону участника, чье тендерное предложение не соответствует условиям тендерной документации, а именно Николаевское коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях. В итоге, АМКУ из-за жалобы «литовской» фирмы отменил торги на питание в детсадах и школах Николаева на 2020 год. В частности, чиновники должны разработать временный порядок, чтобы дети не остались без питания.

18 декабря управление образования Николаевского горсовета повторно объявил тендер на организацию питания в детсадах и школах в 2020 году на 93,5 миллиона гривен, после того как Антимонопольный комитет отменил предыдущие торги.