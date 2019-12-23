«По результатам оценивания служебной деятельности»: Уволен начальник николаевской ГФС Копица

Начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица уволен с занимаемой должности.

Соответствующий приказ за подписью и.о. главы ГФС, глава Комисии по вопросам реорганизации ГФС Дениса Гутенко имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Документ подписан 21 декабря.

«Остановить государственную службу и уволить с должности начальника Главного управления ГФС у Николаевской области Владимира Копицу. В связи с получением государственным служащим негативной оценки по результатам оценивания служебной деятельности в 2019 году», – говорится в приказе.

По информации «Преступности.НЕТ», исполнять обязанности главы ГУ ГФС в Николаевской области будет новоназначенный начальник налоговой милиции управления Виталий Заитов.

Как известно, Владимир Копица был уволен с должности начальника ГУ ГФС в Николаевской области в октябре 2015 года Романом Насировым. Это решение чиновник оспорил в Одесском апелляционного административного суда 1 марта 2016 года и Высшем админсуде Украины 1 февраля 2017 года. В итоге приказ о восстановлении Владимира Копицы подписал и.о. главы ГФС Украины Мирослав Продан 3 марта 2018 года. 13 марта Владимира Копицу коллективу ведомства по селекторной связи представила работник Департамента кадровой политики и работы с персоналом ГФС Украины.

Как известно, сейчас происходит реорганизация Государственной фискальной службы Украины, в рамках которой уже создано новое юридическое лицо - Государственная налоговая служба, главное управление которой создано в том числе и в Николаевской области.