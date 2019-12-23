Мэр Николаева не уверен, что 26 декабря депутаты горсовета соберутся на сессию, чтобы «разблокировать» 700 земельных вопросов

Городской голова Николаева Александр Сенкевич не уверен, что депутаты горсовета соберутся 26 декабря на сессию, чтобы рассмотреть 700 земельных вопросов.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как известно, 20 декабря в ходе заседания сессии депутаты приняли бюджет на 2020 год, однако к земельным вопросам так и не преступили. В связи с этим Сенкевич назначил следующее пленарное заседание на 26 декабря.

— Конечно же, я не уверен, что будет необходимое количество депутатов, как она пройдет, эта сессия в четверг. Но, мы в любом случае собираемся, потому что часть депутатов утвердительно сказала, что готова работать и хочет перед Новым годом максимальное количество земельных вопросов разбросать – либо да, либо нет, либо отказать, либо продолжать и так далее, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что мэр Александр Сенкевич открыл 56-ю сессию 26 сентября. В повестке было 720 земельных вопросов. Депутаты на первом пленарном заседании, согласовали земельные вопросы участникам АТО и горожанам, и ушли на перерыв.

На втором пленарном заседании, депутаты так и не приступили к рассмотрению земельных вопросов. Тогда начальник управления земельных ресурсов Сергей Бондаренко сообщил, что на комиссии по законности было принято решение о снятии с повестки дня всех земельных вопросов - около 118 вопросов, чтобы в течении 10 дней их изучить, по причине того, что в норму вступают новые нормы ДБН. Мэр Сенкевич предложил сформировать пакет из вопросов с 29 по 720, кроме тех, которые были проголосованы на прошлом заседании, чтобы исключить их из повестки дня и закрыть сессию. Но сделать этого не смогли, потому что пропал кворум и депутаты ушли на перерыв.

На третьем пленарном заседании к рассмотрению земельных вопросов опять же не приступили. Обсуждали ситуацию с роддомом №1, который лишился лицензии; вопрос строительства в Матвеевке терминала «Нибулона» и другие вопросы. Также депутаты потребовали отчета от секретаря горсовета Татьяны Казаковой.

После земельные вопросы неоднократно обсуждались на профильной комиссии и на комиссии по вопросам законности. В итоге, 17 декабря, в Николаевском городском совете состоялось открытое заседание глав фракций с мэром Александром Сенкевичем, где они договорились о «правилах игры» по земельным вопросам, часть которых «зависла» с 2015 года. Департамент архитектуры сформировал два варианта: продлить сроком на 5 лет договор аренды земельного участка, и за это время они должны исправить все нарушения. Или же, если есть существенные нарушения действующих норм, которые создают опасность для граждан и предпринимателей, то аренда продлевается на год, без права возобновления права аренды и с условием после окончания срока освободить занимаемую местность.