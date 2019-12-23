Комиссия горсовета Николаева продлила аренду земли на 8 лет застройщику, у которого конфликт с торговцами авторынка

Члены земельной комиссии Николаевского городского совета решили продлить ООО «Строительная компания «Корабел» на 8 лет срок аренды земельного участка по улице 6-я Слободская, 81, у которой есть конфликт с авторынком из-за территории.

Об этом стало известно в понедельник, 23 декабря, в ходе заседания комиссии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, земля под авторынком на улице 6-й Слободской находится в аренде у компании-застройщика, которая возводит жилой массив поблизости. Однако предприниматели не хотят покидать свои торговые места.

Так, главный архитектор Николаева Андрей Цымбал сообщил, что предпринимателям из авторынка предложили три альтернативных варианта вместо этой территории, однако предприниматели отказались переезжать.

— Те участки, которые вы нам предложили, они не предполагают размещение авторынка. Целевое назначение этих земель идет под застройки. Вы нас опять выселяете и потом будете снова нас выкидывать. Мы были там, нам отказали. Сказали: «Вы нам не нужны. Мест нет!». Застройщик нам предложил переехать за его счет, сдать по 10 тысяч долларов, год не платить аренду и потом опять платить. Мы рабы на всю жизнь? - возмутилась предпринимательница.

Депутат Анатолий Дюмин спросил у Андрея Цимбала, чья земля, куда предпринимателям предложили переехать, на что чиновник сообщил, что земля городская и сдается в аренду. На это депутат Дюмин, что именно депутатский корпус решает, кому давать землю в аренду, поэтому в их силах продлить или не продлить аренду. В частности он предложил членам комиссии и главному архитектору выехать на улицу 6-я Слободская, где ранее было СТО (это один из альтернативных вариантов, предложенных чиновниками, - ПН) и на месте решить вопрос.

Однако предпринимателей такое решение не устроило, они отметили, что чиновники нарушают законодательство меняя целевое назначение участка по улице 6-я Слободская, 81 на такое, которым разрешается строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома. На что вице-мэр по земельным вопросам Юрий Андриенко заявил, что все происходит в рамках закона.

В итоге, члены комиссии единогласно решили продлить ООО «Строительная компания «Корабел» на 8 лет срок аренды земельного участка по улице 6-я Слободская, 81, общей площадью 5078 кв.м, с целевым назначением в соответствии с КВЦПЗ: В.02.03 (для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома). В частности, управлением градостроительства и архитектуры от согласован проект землеустройства по отводу земельного участка.

Глава Заводской районной администрации Николаева Виктор Дмитрук поддерживает инвестора, который арендует землю на 6-й Слободской, на которой временно расположен авторынок.

К тому же, мэр Александр Сенкевич заявил, что в ситуации с авторынком права на землю у застройщика, но решение должны принять депутаты.

Более детально о сложившейся ситуации можно прочесть в материале «Камень преткновения: Почему сотни семей стали заложниками десятков торговцев рынка?».

Напомним, что 5 апреля, застройщик ЖК «Николаград» прекратил работу авторынка, расположенного на улице 6-я Слободская, 81.

В Николаевской мэрии заявили, что не будут отдавать предпочтение ни застройщику ЖК, ни торговцам с авторынка в решении конфликта касательно территории на улице 6-й Слободской.

В частности, застройщик, занимающийся постройкой жилого комплекса «Николаград» на месте авторынка на 6-й Слободской, ответил на рекомендацию городского совета о том, что конфликт между ними и торговцами авторынка надо решить цивилизовано и в правовом поле.