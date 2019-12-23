86% мандатов от общего состава совета: «Наш край» победил на выборах в Веснянской ОТГ

Партия «Наш край» победил на выборах в Веснянской ОТГ. Из 20 заявленных кандидатов победу одержали 19 выдвиженцев от партии «Наш край», а это 86% от общего состава совета.

Об этом рассказал председатель Николаевской областной организации политической партии «Наш край» Юрий Кормышкин.

Кроме «Нашего края» в совет проходят только 2 самовыдвиженца и 1 кандидат от партии «Слуга народа». Партия «Батькивщина» проходит только в один из советов, получив всего 3 мандата.

«Мы в очередной раз прошли проверку на доверие избирателей, за что я хочу поблагодарить всей нашей команде, которая в течение четырех лет неустанно работает для развития родного края. Эта победа - большая ответственность, которую, уверен, мы с честью пронесем на протяжении всей каденции. Я благодарен всем нашим кандидатам за честную борьбу - ваши дела и опыт хозяйственников были лучше любой агитации», - поздравил команду Юрий Кормышкин.

Поблагодарил глава партии в области жителей Дорошивской ОТГ за то, что пришли на выборы. Кормышкин отметил, что 30% явки - это, возможно, не так много, но этого хватило для того, чтобы стать больше общиной. «Наш край» получил треть депутатских мандатов.

«Я приветствую в нашей команде избранных депутатов. Хорошей вам службы, уважаемые депутаты. И спасибо, уважаемые дорошовцы, за доверие «Нашему краю». Это были последние местные выборы в этом году для Николаевщины. С чем всех и поздравляю. Изнурительным был год - практически не было перерыва между избирательными кампаниями: местные, президентские, снова местные, парламентские и первые местные. Многие не выдержал такого избирательного марафона. На этих, последних местных выборах, которые состоялись 22 декабря, всего приняли участие три политические силы: «Наш край», «Слуга народа» и «Родина», что свидетельствует о значительном политическом ослаблении активности и работоспособности многих партий на местном уровне. Могу только предположить, что стало причиной нежелания участвовать в выборах: давление со стороны власти или страх отстаивать интересы своих избирателей в противоположность пропрезидентской силе? Думаю, что ответы на эти вопросы останутся риторическими, а избиратели сделают соответствующие выводы на будущее», - подчеркнул Кормышкин.

Юрий Кормышкин рассказал, что «Наш край» одержал победу и в очередной раз доказал, что умеет работать не только на выборах, но и после них. Именно поэтому ряды представительства депутатов в местных советах только растут. Также председатель партии сообщил, что «Наш край» остался №1 в области по количеству депутатов местных советов объединенных территориальных общин.