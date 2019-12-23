Мэр Николаева призвал главврача роддома №1 «засунуть свои амбиции в задний карман» и поработать, чтобы учреждение получило лицензию

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что главврач роддома №1 Евгений Волохов должен «засунуть свои амбиции в задний карман» и «немножко поработать», чтобы медучреждение наконец-то получило лицензию.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как известно, с главврачом николаевского родильного дома №1 Евгением Волоховым могут разорвать контракт из-за того, что данное учреждение стало единственным в городе, которое не получило лицензию на медицинскую практику от Национальной службы здоровья Украины.

— Везде есть человеческий фактор. Мое мнение - руководитель данного предприятия вместо того, чтобы заниматься рабочими процессами, решил создавать себе ветряные мельницы и бороться с ними. Могу сказать, что очень уважаю это заведение. Оба моих ребенка родились в роддоме №1. К этому лечебному заведению отношусь с очень большим позитивом. Но эта череда скандалов, которая связана с руководством - причем руководитель тоже очень известный человек в городе - здесь, извините, как говорится, нужно засунуть свои амбиции в задний карман и немножко поработать. Я очень надеюсь, что в ближайшее время вся эта работа исполнится и все будет нормально. Нечего николаевцам переживать, что у нас заберут еще один роддом или что-нибудь такое. Не думаю, что это трагедия, но есть небольшие проблемы, которые будут решены в ближайшее время, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, как на заседании исполкома Николаевского горсовета раскритиковали главврача роддома №1 Евгения Волохова. Позже вопрос данного учреждения обсуждался на сессии городского совета, где Ирина Шамрай рассказала, что по словам Волохова роддом документы не готовил, а заключил контракт с юридической фирмой. В связи с этим, управление здравоохранения вынуждено было приостановить деятельность роддома.

Кроме того ранее сообщалось о гибели роженицы в роддоме №1 и что в этом году родственникам умершей девушки из бюджета выплатили 414 тысяч гривен компенсации, а в прошлом – 175 тысяч. Потом в судебном порядке эти средства планируется взыскать регрессом с виновников происшествия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что что на скамье подсудимых по этому делу находились три врача роддома №1, они обвинялись в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что привело к смерти девушки-роженицы. Однако, суд даже не начал рассмотрения производства по сути, так как прокурор буквально сразу заявил ходатайство о том, что поскольку сроки привлечения обвиняемых к уголовной ответственности истекли, есть основания для освобождения их от ответственности и закрытия уголовного производства. Позже суд освободил от ответственности самого Волохова.

В марте 2016 года Апелляционный суд Николаевской области оставил без изменений постановление о закрытии уголовного производства в отношении врачей родильного дома №1 Николаева, главным врачом которого является бывший депутат городского совета Евгений Волохов.

Гражданские иски семьи погибшей, о возмещении компенсации за моральный и материальный ущерб, в обоих случаях были оставлены без внимания.

Однако спустя год, в январе 2017 года, Центральный районный суд поставновил, что ответственны за диагностично-лечебную помощь погибшей несколько медработников роддома №1, в том числе заведующий отделением акушерской патологии, доктор-терапевт женской консультации №1, доктор акушер-гинеколог отделения акушерской патологии и зам главного врача медицинской части. Также экспертной комиссией было признано, что выбранная тактика лечения была необоснованной, а смерть роженицы - предупредительной.