Благодаря николаевцам удалось собрать деньги на операцию 10-летнему мальчику – его мама благодарит за пожертвования

Благодаря неравнодушию николаевцев всего за несколько дней удалось собрать необходимую сумму на лечение 10-летнего Вадима Дмитриева.

Об этом сообщается в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

В связи с заболеванием бедренной кости и разрушением суставного хряща в январе мальчику предстоит операция в Харькове. За короткое время родителям нужно было собрать значительную для их бюджета сумму – 60 тысяч гривен, ведь из-за постоянных походов к врачам, обследований и процедур маме пришлось оставить работу.

«Со слов мамы Вадима, после публикации информации в СМИ на просьбу о помощи откликнулось огромное количество николаевцев. Люди переводили по 5, 100, и по 300 гривен со словами к назначению платежа: «на операцию сыну», «Вадим, держись», «здоровья тебе, малыш». Кто-то не пожалел даже 1 тысячу, 2 тысячи и более гривен. Некоторые спрашивали, что это за заболевание и дошел ли их перевод, другие – встречались лично, кто-то даже просто остановил на улице и оказал помощь. Были переводы и из других городов. Парень проездом из Днепра заехал прямо домой, чтобы лично в руки передать деньги. Звонили, чтобы поделиться своим опытом и «товарищи по несчастью» - родители тех детей, которые уже прошли этот сложный путь и смогли выздороветь», - говорится в письме.

Существенную финансовую помощь оказала и школа, в которой учится пятиклассник. Администрация, учителя, одноклассники, другие ученики и их родители желали ребенку скорейшего выздоровления.