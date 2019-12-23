В николаевскую горбольницу №1 доставили ангиограф, купленный за 23,6 миллионов гривен

В николаевскую городскую больницу №1 доставили ангиограф, на который депутаты горсовета на прошлой неделе выделили почти 18 миллионов гривен.

Об этом сообщается на странице управление охраны здоровья в Facebook.

«Значительное событие в Городской больнице №1: не прошло и несколько дней с момента принятия решения сессии Николаевского городского совета о финансировании приобретения ангиографа, и вот - он уже в Николаеве!!!» - говорится в сообщении.

Отмечается, что ангиограф позволит проводить высокоточную диагностику состояния сосудов, выполнять различные вмешательства при тромбозе сосудов, инсультах, инфарктах, разрывах сосудов. Аппарат помогает очень четко и оперативно выяснить точное место локализации, размеры, характер повреждений или новообразований кровеносных сосудов и быстро принять решение о дальнейшем лечении.

«Управление здравоохранения счастливо и окрылено пониманием наших проблем, осовремениванием городской медицины и, самое главное - тем, что за этим приобретением стоит - это спасенные жизни горожан, а также люди и семьи, которые не будут знать, что такое инвалидность. Благодарны всем!!! Пусть мечты сбываются у всех, и не только перед Новогодними праздниками!!!»

Отметим, что согласно данным системы Prozorro аппарат поставляло ООО «Астриум» за 23 миллиона 630 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что управление горздрава Николаева получило субвенцию от государства в размере 5 миллионов 700 тысяч гривен на покупку аппарата для сердечно-сосудистой диагностики. В частности сообщалось, что 19 августа управление уже объявило тендер на покупку ангиографа и, если процедура пройдет без обжалований, то в ноябре управление будет готово заключить договор на приобретение агиографического оборудования. Ожидаемая цена закупки установлена на уровне 23,9 миллионов гривен, то есть горсовету необходимо еще 18,2 миллиона гривен.