Католический орден признался в растлении 175 мальчиков

Католический орден «Легионеры Христа» официально признался в растлении детей.

Соответствующий доклад обнародован на сайте ордена.

В докладе говорится о том, что в течение 78 лет священники ордена растлили 175 детей. Большинство жертв — мальчики от 11 до 16 лет, которые учились в семинариях «Легионеров Христа».

Виновными были признаны 33 священника. Следует отметить, что среди них оказался также основатель ордена Марсиаль Масиель. Насилию с его стороны подверглись по меньшей мере 60 детей.

Более того, 18 из 33 виновных священников до сих пор состоят в ордене.