Более 4 миллионов гектаров сельхозземли отсутствуют в госкадастре – на Николаевщине не зарегистрировано более 268 гектаров полей

После запуска интерактивной спутниковой карты было выявлено, что площадь аграрных участков больше, чем указано в кадастре - всего полей на незарегистрированных землях около 4,3 миллиона гектаров.

Данные проанализировала международная компания, которая специализируется на аналитике спутниковых снимков EOS Data Analytics.

В частности, с помощью спутниковых данных удалось определить фактический размер сельхозугодий Украины.

Например, можно увидеть, что площадь посевов рапса в Херсонской области, по данным спутников, составляет 117,8 тыс. га. Это на треть больше информации в кадастре.

На примере Днепропетровской области видно 136,4 тыс. га полей на незарегистрированных в государственном кадастре земли.

В Николаевской области 268,8 тыс. га полей незарегистрированных в государственном кадастре земли

Карта использует результаты исследования, которое проводилось EOS Data Analytics вместе с Институтом космических исследований НАН и ГКА Украины.

Сейчас результаты исследования используются Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Карта уже находится в свободном доступе на eos.com/сropmap.

Справка: Проект EOS Crop Monitoring - это платформа, которая на базе AI и спутниковых данных позволяет мониторить и анализировать эффективность сельскохозяйственных угодий.

Как известно, 13 ноября, парламент принял закон о продаже земли в первом чтении. Поддержали проект 227 депутатов от фракции «Слуга народа» и 13 внефракционных. После этого парламентская фракция партии «Батькивщина» перешла в оппозицию. В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов от фракции «Слуги народа» за принятый в первом чтении законопроект об открытии рынка земли. При этом, по словам президента Украины, решение о том, открывать ли рынок земли для иностранцев, примут украинцы на референдуме.

Также Владимир Зеленский заявил, что политсила Юлии Тимошенко ушла в оппозицию после того, как ей отказали в назначении на «сладкие» должности ее людей.

В частности, в Николаеве замминистра экономики обсудил с аграриями рынок земли – к единому мнению не пришли, но предложения озвучили.

Напомним, возле здания Верховной Рады 17 декабря прошел митинг, на котором выступали за отмену рынка земли. В ходе протеста произошли стычки между полицейскими и протестующими.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой, что в рамках открытия рынка земли в Украине необходимо установить возможность владеть землей площадью не более 10 тысяч гектар.