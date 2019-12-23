На реконструкцию парка Победы в Николаеве нужно ₴34,5 миллионов - в бюджете на 2020 год заложили только ₴1,5 миллиона на проект

В бюджете Николаева на 2020 год, который 20 декабря утвердили депутаты городского совета, нет денег на окончание реконструкции парка Победы.
Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире передачи «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Так, Александр Сенкевич сообщил, что по реконструкции парка разработана концепция, с помощью которой парк может превратиться не просто в место, где растут деревья и развалена инфраструктура, а в место, куда будут съезжаться горожане.
— Это не такой парк, как парк «Горького» в Харькове, но есть мысль о том, чтобы развивать этот парк и сделать из него место-магнит, куда люди будут приходить на пикники, установить там аттракционы, которые были когда-то во времена СССР. Сделать это местом, где сегодня просто гуляют с собаками, а сделать место-магнит, куда все жители Николаева смогут привести свою семью и хорошо отдохнуть, – рассказал Александр Сенкевич.
Общая стоимость реконструкции парка 34 миллиона 490 тысяч 471 гривна, но в бюджете на 2020 год есть только 1,5 миллиона на изготовление проекта реконструкции.
— По сравнению с тем, каким парк был 4 года назад, сегодня я считаю, что это не «шик» и не «рывок», но мы его немного привели в порядок. Там нет поросли в 2 метра,сегодня там уже более не менее убранная территория, освещаем его. Осталась вторая часть в сторону реки и пешеходного моста, мы планируем ее очистить в 2020 году. «Малой кровью» мы приводим его в место для прогулок, а для того, чтобы это место стало парком, в него нужны вложения. И в следующем году этих цифр нет в бюджете, - сообщил мэр.
Напомним, что депутаты горсовета ранее согласились принять в собственность Николаева недостроенный спортгородок в парке Победы, но на тот момент не было согласования от Минобразования. Позже, в Минобразования заявили, что готовы передать Николаеву спортгородок в парке Победы, но у мэра Александра Сенкевича вопрос до сих пор не решили. В частности, в Николаевской областной государственной администрации заявили, что вопрос передачи спортгородка в парке Победы касается взаимоотношений городских властей и Министерства образования Украины, а в ОГА сделали все для передачи. Позже, мэр Сенкевич заявил, что спортгородок до сих пор не передан на баланс городу, а для того, чтобы он функционировал городу пришлось взять его в аренду.
Стоит отметить, что и.о. мэра-секретарь горсовета Татьяна Казакова ранее заявляла, что реконструкция парка Победы является для нее приоритетом на 2018 год.