На реконструкцию парка Победы в Николаеве нужно ₴34,5 миллионов - в бюджете на 2020 год заложили только ₴1,5 миллиона на проект

В бюджете Николаева на 2020 год, который 20 декабря утвердили депутаты городского совета, нет денег на окончание реконструкции парка Победы.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире передачи «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Так, Александр Сенкевич сообщил, что по реконструкции парка разработана концепция, с помощью которой парк может превратиться не просто в место, где растут деревья и развалена инфраструктура, а в место, куда будут съезжаться горожане.