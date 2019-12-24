«Законсервирует многие религиозные общины»: В ПЦУ назвали главные риски переноса даты Рождества

Заместитель главы управления Православной церкви Украины по внешним связям Евстратий Зоря заявил, что переход ПЦУ на григорианский календарь законсервирует многие религиозные общины.

Об этом сообщает Евстратий Зоря в Facebook.

Таким образом, он прокомментировал споры по вопросу о переносе даты празднования Рождества и возможном переходе ПЦУ на новоюлианский календарь.

«Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями «удвоение празднование») потенциально законсервируют в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед», - заявил он.

Также он отметил, что риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны.

Отметим, что с 2017 года в Украине Рождество празднуют два раза в год - 25 декабря и 7 января.

Напомним, ранее Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что реформа церковного календаря и переноса даты празднования Рождества возможна, когда большинство украинцев будут к этому готовы.