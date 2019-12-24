Охрана райадминистраций Николаева в 2020 году обойдется в ₴1,3 миллион – почти вся сумма достанется фирме экс-депутата Бабкова

В 2020 году руководство администраций четырех районов отдадут за охрану админзданий и прилегающей территории 1 миллион 344 тысячи 824 гривны.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Prozorro.

На торги по предоставлению услуги физической охраны здания администрации Корабельного района по проспекту Богоявленскому, 314 подались три фирмы: ЧМП «ШВАН», предложив изначально 422 тысячи 807 гривен, а позже снизив сумму до 416 тысяч 300 гривен; ООО «АБ «СТАТУС», предложив за свои услуги 427 тысяч 200 гривен, позже снизив стоимость до 417 тысяч 700 гривен, и ЧП «ЮГ-ЩИТ-И» с предложением в 423 тысячи 500 гривен. В итоге победителем признали фирму «ШВАН».

Охранять администрацию Центрального района по улице Инженерная, 1, вызвались две фирмы: ООО «АБ «СТАТУС», запросив за свои услуги 300 тысяч гривен, а позже снизив цену до 260 тысяч 720 гривен, и ООО «ЮЖНЫЙ ЯНТАРЬ» с предложением в 294 тысячи 336 гривен. Но предложение первой фирмы отклонили, потому что оно не отвечало условиям тендерной документации. Поэтому договор планируют заключить с ООО «ЮЖНЫЙ ЯНТАРЬ».

Что касается тендера по охране администрации Заводского района, которая расположена по улице Пограничной, 9, то на торги подались три фирмы: ООО «ВБК-Охрана 2», предложив сначала 322 тысячи за свои услуги, а в ходе аукциона снизив сумму до 308 тысяч 720 гривен. ООО «АБ «СТАТУС», запросил за свои услуги 331 тысячу 888 гривен, а позже снизил стоимость до 314,5 тысяч гривен, и ООО «ЮЖНЫЙ ЯНТАРЬ», которая согласна была выполнить работу за 328,2 тысячи гривен. Предложения первых двух участников отклонили и договор чиновники намерены заключить с фирмой «ЮЖНЫЙ ЯНТАРЬ».

Охранять Ингульскую администрацию по проспекту Богоявленскому, 1 согласны были две фирмы: ООО «АБ «СТАТУС», запросил за свои услуги 334 тысячи 800 гривен, а позже снизив сумму до 306 тысяч, и ООО «ЮЖНЫЙ ЯНТАРЬ», предложившая за свои услуги 320 тысяч 400 гривен, но в ходе торгов снизив сумму до 305 тысяч 988 гривен. Победителем также признали «ЮЖНЫЙ ЯНТАРЬ».

Из открытых данных известно, что фирма «ЮЖНЫЙ ЯНТАРЬ», с которой хотят заключить договор по охране трех администраций, и которая соответственно получит больше денег - 928 тысяч 524 гривны, зарегистрирована в 2002 году в Ингульском районе Николаева, по улице Чайковского, дом 29-Б. Руководитель Юрий Бабков, экс-депутат Николаевского горсовета от «Партии Регионов». Уставный капитал фирмы - 14 тысяч гривен.

Что касается фирмы «ШВАН», то она зарегистрирована с 1992 года в Корабельном районе Николаева, проспект Богоявленский, дом 352. Руководителем является Калоев Княз Маджит Огли.

Напомним, что в 2016 году депутаты комиссии ЖКХ выступили против того, чтобы мэрию охраняла фирма экс-«регионала» Бабкова. Тогда же охрана мэрии от фирмы «Южный Янтарь» бездействовала, когда «свободовец» попытался облить зелёнкой депутата облсовета Невенчанного.

Также, охранники мэрии Николаева 19 декабря 2019 года оскорбили руководительницу детского коллектива Юлию Цуканову, которая сфотографировала своих воспитанников возле ёлки в холле горсовета. Директор департамента городского головы Юлия Литвинова сообщила, что охрану здания осуществляет ООО «Южный Янтарь», которое выиграло тендер. В ближайшее время должна состояться встреча с руководителем предприятия Юрием Бабковым (экс-депутат горсовета - ПН) и «теми, кто выложил информацию по этому случаю».