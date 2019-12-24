«Николаевоблтеплоэнерго» устраняет порыв тепловой сети - три дома по улице Театральной на время останутся без тепла

В Николаеве дома по улице Театральная, 6, 8, 8а на время будут отключены от централизованного теплоснабжения.

Об этом сообщается на странице ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Сообщается, что работниками предприятия оперативно проводят ремонтные работы, а именно демонтаж и замену трубопровода, вследствие обнаружения порыва тепловой сети.

«Извиняемся перед горожанами за временные неудобства! Время подключении мы Вам сообщим!» - говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Николаевоблтеплоэнерго» проводило ремонтные работы по проспекту Богоявленскому.