«Ничего не сделано», - Кормышкин дал оценку работы главы Николаевской ОГА Стадника

Глава фракции «Наш край» в Николаевском облсовете Юрий Кормышкин оценил стодневную работу главы Николаевской ОДА Александра Стадника как неэффективную.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Я считаю, что ничего не сделано», – заявил Кормышкин.

По мнению депутата, бюджет на 2020 год, который глава ОГА подал на рассмотрение депутатам, не отвечает действительной ситуации в области, а попросту дублирует бюджет 2019 год.

«В проекте бюджета 2019 перепечатано на 2020, все оставили как было. Есть в Снигиревке школа-интернат, которая по нашему проекту, по управлению образования должна быть закрыта до конца года, потому что школа-интернат – такого уже нет. Они хотят бюджетных денег 4,7 миллиона отдать непонятно зачем. Просто разбазаривание денег идет», – утверждает Кормышкин.

По его словам, это ярко показывает, что глава ОГА Александр Стадник не владеет ситуацией в области.

«Я увидел бюджет, который он предложил, где он читал его до утра. Мы его чуть-чуть больше почитали, мы увидели, что человек не знает ни одного района, никакого объекта, что происходит, зачем туда выделять деньги, мы не понимаем», – отметил глава фракции «Наш край».

Кормышкин также добавил, что депутаты фракция «Наш край» не будут голосовать за проект бюджета 2020 в том виде, как его подала администрация, а только с учетом предложений фракции.