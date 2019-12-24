25% украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества, а 64% - против неё, - опрос соцгруппы Рейтинг

25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, а 64% - против такой идеи.

Еще 7% сказали, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить, говорится в результатах исследования Социологической группы Рейтинг.

Большая часть сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах такие рехультаты: в Центре 23% - за и 66% - против, на Юге - 15% и 74% соответственно, на Востоке - 14% и 74%.

Ранее сообщалось, что заместитель главы управления Православной церкви Украины по внешним связям Евстратий Зоря заявил, что переход ПЦУ на григорианский календарь законсервирует многие религиозные общины.